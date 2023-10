Benjamin Netanjahu in Kritik nach Terror der Hamas

Kritiker im Inland geben der Regierung Netanjahus eine Mitverantwortung an der Eskalation im Nahen Osten. Die aggressive Siedlungspolitik habe die Hamas erst so stark gemacht.

Kritik am Premier : Machte Benjamin Netanjahu die Hamas erst so gefährlich?

Darum gehts Die Politik Netanjahus sei gescheitert, kritisieren oppositionelle Stimmen in Israel nach dem Angriff der Hamas.

Besonders umstritten: der Siedlungsbau im Westjordanland.

Nach dem barbarischen Terrorangriff der Hamas auf das israelische Volk ist die Aussicht auf Frieden im Nahen Osten kleiner denn je. Bildhaft drückt dies der frühere israelische Aussenminister Shlomo Ben Ami aus: «Die Schande wird noch viele Jahre lang als Mauer zwischen Israeli und Palästinensern stehen.» Die Folgen spürt die Bevölkerung im Gazastreifen bereits jetzt: Bomben schlagen ein, die Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und Energie wird gekappt.

Auch wenn der Hamas-Terror mit nichts entschuldigt werden kann: Bei der Ursachensuche für die beispiellose Eskalation werden in Israel nun auch selbstkritische Stimmen laut. Der Bau von neuen Siedlungen im Westjordanland und die ablehnende Haltung gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde hätten der radikalen Hamas in die Hände gespielt, so der Tenor.

Netanjahu in der Kritik

In einem Kommentar macht die Tageszeitung «Haaretz» den Premierminister Benjamin Netanjahu direkt für die Katastrophe verantwortlich. Dieser rühme sich «seiner grossen politischen Erfahrung und seiner unersetzlichen Weisheit in Sicherheitsfragen». Er habe aber die Gefahren, in die er Israel geführt habe, nicht erkannt, «als er eine Regierung der Annexion und Enteignung einsetzte». Laut dem Kommentator verfolgte die Regierung eine Aussenpolitik, die die Existenz und die Rechte der Palästinenser ignorierte. Davon zeuge, dass Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir in Schlüsselpositionen berufen worden seien.

Finanzminister Bezazel Smotrich ist Chef der Partei «Religiöser Zionismus» und ein glühender Befürworter der Siedlungsbewegung im Westjordanland. Er setzt sich dafür ein, dass bisherige illegale Aussenposten als Siedlungen legalisiert werden, wie dies etwa im vergangenen Februar geschah.

Itamar Ben-Gvir ist Minister für nationale Sicherheit. Auch er treibt den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten voran. Im Juni besuchte er einen besonders umstrittenen Aussenposten und sagte zu den Siedlern: «Stürmt die Hügel, siedelt Euch an! Wir lieben Euch.»

Soldaten geisseln Einsatz der Armee für Siedler

Diesen Siedlungsbau kritisiert auch Breaking the Silence, eine NGO von heutigen und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, mit markigen Worten. Sie fragt, wo die israelischen Streitkräfte gewesen seien, als Hunderte Israeli in ihren Häusern und auf den Strassen niedergemetzelt worden seien. «Die unbequeme Wahrheit ist, dass sie beschäftigt waren. Im Westjordanland.»

Weiter schreibt die NGO: «Wir schicken Soldaten, um den Einfall von Siedlern in die Palästinenser-Stadt Nablus zu unterstützen oder um palästinensische Kinder in Hebron zu jagen.»

Hamas als Argument gegen die Zweistaatenlösung

Ex-Aussenminister Shlomo Ben Ami stösst ins gleiche Horn. In einem Interview mit der spanischen Zeitung «El País» sagt er, die Armee schütze Siedlergruppen, die im Westjordanland die Gewalt anheizten. Gleichzeitig sei der Sicherheitslage im Gazastreifen zu wenig Beachtung geschenkt worden.

Die Hamas sei erstarkt, weil Netanjahu die Palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas bewusst ignoriert habe: Die Existenz einer radikalen und fanatischen Gruppe im Gazastreifen sei das beste Argument gegen einen eigenen palästinensischen Staat.

Kopfschütteln auf Social Media

Die Kritik an Netanjahu sorgt auf Social Media aber auch für Unverständnis. So kommentierte ein X-User den Umstand, dass Warnungen des ägyptischen Geheimdienstes in den Wind geschlagen worden sein sollen, sarkastisch:

«Netanjahu ist schuld, alle sind schuld, aber niemals die mordende Hamas, die Menschen verschleppt und zur Schau stellt wie im Mittelalter.»