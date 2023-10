Israel: Rotes Kreuz schildert nach Abriegelung dramatische Lage in Gaza

International Committee of the Red Cross

Die israelischen Behörden kündigten am Montag eine komplette Versorgungsblockade in den Gazastreifen an – und scheint diese bereits durchzuführen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), von dem sich über 200 Mitarbeitende im Krisengebiet befinden, berichtet bereits von ersten Auswirkungen in der Region.