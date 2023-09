Kritik an Blocher: «Sie liess sich von Schawinski aufs Glatteis führen» – Lothe nervt SVPler

Camille Lothe sei völlig unvorbereitet in einen Radio-Talk gegangen, sagt ein Mitglied der Bundeshausfraktion.

In der Bundeshausfraktion kam das gar nicht gut an. Die Kritik ist laut – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand.

Camille Lothe hat in einem Radio-Talk von ihrem «politischen Sugardaddy» erzählt und die SVP-Bosse kritisiert.

Was ist los mit Camille Lothe? Das fragen sich derzeit viele Mitglieder der SVP-Fraktion im Bundeshaus – Grund: ein Auftritt bei Talkmaster Roger Schawinski am Sonntag. Die 29-jährige Camille Lothe gilt eigentlich als frisches Gesicht der urbanen SVP. Sie präsidiert die Stadtzürcher SVP und will dort im eher linken, städtischen Umfeld die Partei auf Wachstumskurs bringen.