Israel ist «Impf-Weltmeister»

In den USA und in Israel wird deutlich schneller geimpft als in der Schweiz. Während die Schweiz in einer ersten Lieferung 107’000 Impfdosen bekommen hat, wurde in Israel gemäss der Website «Our World in Date» bis am 2. Januar bereits jeder 13. Einwohner geimpft. Bei einer Einwohnerzahl von 8,884 Millionen entspricht das schon mehr als 1,1 Millionen Impfungen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte das Impfen früh zur Chefsache erklärt und gemäss Medienberichten intensiv um Impfdosen für Isreal geworben. Auch in den USA wird schneller geimpft als in der Schweiz, 1,28 Prozent der 328,2 Millionen Einwohner haben bereits eine Impfung erhalten.