«Echt sehenswert» - Kritik an SVP-Glarner nach Video mit «Impfen macht Frei»-Bild

Der zynische Spruch lehnt sich an die Wort «Arbeit macht frei» an, die im Dritten Reich über den Eingangstoren mehrerer Konzentrationslager, namentlich von Auschwitz, standen.

In Kommentaren wird Glarner harsch kritisiert: «Holocaustverharmlosung sollte gesetzlich verfolgt werden. Personen wie Sie sollten kein politisches Amt wahrnehmen dürfen. Einfach nur widerlich», schreibt etwa eine Person. Auch Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), übt Kritik: «Grundsätzlich sollte man heute sehr vorsichtig sein beim Teilen von Inhalten in den sozialen Medien, besonders dann, wenn einmal mehr wieder unhaltbare Holocaustvergleiche herhalten müssen, um Corona-Massnahmen und Impfung zu kritisieren.» Solche Vergleiche seien unnötig und deplatziert.

«Historisch falsche und moralisch verwerfliche Vergleiche»

«Hier wird ein Ort, an dem man freiwillig eine Impfung erhält, die einem gegen eine Krankheit schützt, verglichen mit einem Ort an dem Hunderttausende Menschen Zwangsarbeit leisten mussten und ermordet wurden», so Kreutner. Diese Vergleiche könnten letztlich in ihrer Menge, Häufung und Verbreitung zu einer Verharmlosung des Holocaust führen. «Von einem Politiker kann man erwarten, dass er solche unhaltbaren und verletzenden Vergleiche nicht auch noch weiterverbreitet, ob nun bewusst oder unbewusst.» Ein Parlamentarier sollte sich laut Kreutner seiner Vorbildfunktion bewusst sein. «Wenn Glarner solche unsinnigen Vergleiche gutheisst, spornt das vielleicht auch andere Menschen an, es ihm gleich zu tun.»