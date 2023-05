Gender-Tag Stäfa: SVP Stäfa kritisiert SVP-Nationalrat Andreas Glarner

Eigentlich wäre für Montag in der Sekundarschule Stäfa ein Gender-Tag geplant gewesen. Diesen musste die Schule jedoch absagen. Der Grund: Drohungen von unbekannten Personen.

Die Sekundarschule Stäfa organisierte in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit Stäfa einen Gender-Tag. Stattfinden sollte dieser am Montag. Darüber entfachte eine Debatte. Auch, weil SVP-Nationalrat Andreas Glarner in einem Tweet die Einladung für den Gender-Tag verbreitete, inklusive Telefonnummer der Schulsozialarbeiterin und die Absetzung der Schulleitung verlangte.