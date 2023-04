Michael Elsener: So viel Geld erhielt er vom Staat

Laut Recherchen von «Zentralplus» erhielt die Firma von Elsener insgesamt in den letzten Jahren bis zu 640’000 Franken.

Hingegen verweigerte der Regierungsrat einer Kleinkunstbühne Unterstützung für den Umbau, nachdem zunächst Geld in Aussicht gestellt worden war.

Der Zuger Satiriker Michael Elsener hat hohe Unterstützungbeträge vom Staat erhalten. Das Portal «Zentralplus» berichtet in einer Recherche über «Befremden und Unmut» in der Zuger Kulturszene.

Das war laut «Zentralplus» nicht der erste finanzielle Zustupf an Elseners Firma, bereits im Mai 2021 gab es rund 87’000 Franken, um die Produktion von sechs politischen Erklärvideos zu unterstützen.

Total wohl bis zu 640’000 Franken

Für seine Ausfälle während der Pandemie machte Elsener 570’000 Franken geltend. Laut «Zentralplus»-Recherchen dürfte er davon rund 60 bis 80 Prozent (also 342’000 bis 456’000 Franken) erhalten haben. Gegenüber dem Newsportal bestätigt Elsener, dass er Ausfallentschädigungen in diesem Rahmen erhalten hat. Total wären das also 530’000 bis 640’000 Franken.