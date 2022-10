30-Jahre-Jubiläum: Kritik, Freude und Spott – so fallen die Reaktionen zum Benissimo-Comeback aus

So hat der Schweizer Kult-DJ Bobo das Publikum begeistern.

«Benissimo» mit Beni Thurnheer ist am Samstag auf die Bildschirme der Nation zurückgekehrt.

Während sich einige über Thurnheers Comeback freuen, kritisieren andere einzelne Äusserungen des Moderators und die Preise, die es in der Sendung zu gewinnen gab.

In den sozialen Medien fallen die Reaktionen gemischt aus.

Die Jubiläumsausgabe von «Benissimo» lief am Samstag auf SRF.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren flimmerte am Samstagabend wieder «Benissimo» mit Beni Thurnheer über die Schweizer Fernsehbildschirme. Das einmalige Comeback wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Show veranstaltet – zur Erleichterung einzelner Twitter User. So stört sich etwa @farbundbeton an Thurnheers Aussage, dass man sich heute nicht mehr negativ über Frauen äussern dürfe.