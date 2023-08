Seit Kriegsbeginn zahlte jeder Österreicher 550 Euro an Moskau

Das dürfte den russischen Präsidenten Wladimir Putin freuen: Österreichs Bürger haben seit Kriegsbeginn durchschnittlich 590 Euro für russisches Erdgas ausgegeben – der höchste Wert in der gesamten EU.

«Das ist ein aussenpolitisches Problem, das auch innenpolitisch gehörig für Kritik sorgt», so eine Beobachterin.

Auch zahlt in der EU niemand mehr für russisches Erdgas als Österreich.

Das neutrale Österreich verdiene indirekt an Russlands Krieg gegen die Ukraine, so der Vorwurf.

Die Gasspeicher in Österreich sind auch dank des milden Winters 2022 zu 91 Prozent voll, der kommende Winter dürfte kaum zum Problem werden. Doch das heisst nicht, dass das Thema vom Tisch ist, im Gegenteil.

Im Vergleich zu anderen EU-Staaten kauft Österreich immer noch fast so viel russisches Gas wie vor dem Angriff auf die Ukraine, nämlich 60 Prozent der gesamten Einkäufe.

Damit, so prangerte unlängst die «New York Times» an, finanziere Österreich als neutrales Land Russland und seinen Krieg gegen die Ukraine indirekt. Das sei ein schwerwiegender Vorwurf, der in Österreich auf gehörige Resonanz stosse, sagt Eva Linsinger vom österreichischen Politmagazin Profil auf SRF.