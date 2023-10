FC Basel: Granit Xhaka meldet sich auf Instagram zu Wort

Hir geht Ouchy gegen den FC Basel in Führung.

Der FC Basel verlor am Sonntag gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy.

Der FC Basel verlor am Sonntag mit 0:3 gegen Ouchy . Nach dem Spiel pfiffen die FCB-Fans die Spieler von Rotblau aus. Während Sportdirektor Heiko Vogel, der nach der Entlassung von Timo Schultz wieder auf der Trainerbank sitzt, nach Erklärungen suchte, fand Routinier Fabian Frei klare Worte: «Wir sind alle enttäuscht und sauer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dies in meiner Aktivzeit noch erlebe.»

Auf Social Media meldete sich derweil Ex-FCB-Spieler Granit Xhaka zu Wort. Der Nati-Captain, der mit Bayer Leverkusen einen Top-Saisonstart hinlegte und Leader der Bundesliga ist, schrieb unter dem Ergebnis-Post des FCB auf Instagram: «Es ist einfach nur traurig, was aus unserem FCB geworden ist. Da muss es jetzt eine Wende geben.» Der Kommentar von Xhaka sammelte schnell unzählige Likes. Fans feierten die Worte des Nati-Captain und forderten ihn dazu auf, den FC Basel zu kaufen.

Diskussionen zwischen Taulant Xhaka und Heiko Vogel

Xhakas Bruder Taulant wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Nach der Pause diskutierte er noch auf dem Platz lautstark mit Vogel. Was die beiden besprachen? Unklar. Angesprochen auf diese Szene wollte es der Deutsche auf der Match-PK nicht verraten. Er sagte lediglich: «Der Inhalt ist nur eine Sache zwischen mir und Tauli.» Apropos Taulant Xhaka: Dieser ging nach Schlusspfiff zu den Fans und sprach mit ihnen. Mit Protagonisten der Muttenzerkurve sprach er lange und intensiv.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Xhaka zu der Situation beim FCB auf Social Media äussert. Ende Januar 2023 verlor Rotblau mit 2:3 gegen Luzern. Damals teilte Xhaka ebenfalls auf Insta aus. «Weiter so. Super, wie ihr das macht», schrieb er ironisch. «Da kann die Mannschaft aber nichts dafür. Die Einzigen, die mir leidtun, sind die Fans.» Diese würden sich jedes Wochenende «den Ar*** aufreissen», so Xhaka. «Schämen müsst ihr euch, für das, was mit dem Verein passiert ist! Unglaublich!»