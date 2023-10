Kritik wegen Verschiebung der Abstimmungen über Krankenkassenprämien

«Trickserei»-Vorwurf der SP, Pfister stinksauer

Am Mittwoch entschied die Landesregierung aber, diese Volksentscheide in den Sommer zu verschieben. Das vermutete Kalkül dahinter: Die Bevölkerung sorgt sich aktuell am stärksten um die Gesundheitskosten. Kommen die Prämiensenkungs-Initiativen von SP und Mitte im Frühling an die Urne, haben sie gute Chancen.