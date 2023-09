Kritik wird laut: So viel verdienen Zürcher Stadträte mit Nebenämtli

Fast alle Zürcher Stadträtinnen und Stadträte haben zusätzlich einen Sitz in einem Verwaltungsrat und verdienen damit zusätzlich Geld.

Eine Motion der AL will, dass die Honorare zukünftig in die Staatskasse fliessen.

Sieben von den neun Zürcher Stadträten konnten ihren Lohn im vergangenen Jahr mit zusätzlichen Mandaten aufbessern. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) zeigt sich nicht begeistert davon. Die Partei hat deshalb am Mittwoch eine Motion im Gemeinderat eingereicht. Wie die Zeitungen der Tamedia schreiben, will man erreichen, dass die gesamten Honorare, Sitzungsgelder und Pauschalspesen zugunsten der Staatskasse kommen. Die Verordnung über städtische Vertretung in Organen von Drittinstitutionen soll angepasst werden.