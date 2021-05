EU-Rahmenabkommen - Kritiker sticheln, dass SVP neuerdings auf Volkswillen pfeife

Stimmenabgabe im Stimmlokal der Stadt Bern. Die Schweiz habe ihre direkte Demokratie offenbar nicht so fundamental gerettet, dass die SVP die Entscheidung über das Rahmenabkommen einer Volksabstimmung überlassen hätte, schrieb die Berliner Tageszeitung «taz».

Der Alleingang des Bundesrats beim Rahmenabkommen im Land der viel gerühmten direkten Demokratie blieb in Deutschland nicht unkommentiert.

SVP-Nationalrat Roger Köppe entgegnet, dass es in Deutschland nie landesweite Volksabstimmungen gebe.



In Eigenregie erteilte der Bundesrat dem EU-Rahmenabkommen eine Absage. Der Alleingang des Bundesrats im Land der viel gerühmten direkten Demokratie blieb in Deutschland nicht unkommentiert. Die Schweiz habe ihre direkte Demokratie offenbar nicht so fundamental gerettet, dass die SVP die Entscheidung über das Rahmenabkommen einer Volksabstimmung überlassen hätte, schrieb die Berliner Tageszeitung «taz».