Ein Aufkleber des Bundesamts für Gesundheit (BAG) weist auf das Social Distancing während der Corona-Krise hin, am Freitag, 16. Oktober 2020, im Bahnhof Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Die Infektionszahlen bleiben auf hohem Niveau. Letzte Woche knackte die Schweiz an zwei Tagen in Folge sogar die 10’000er-Marke. Trotzdem hat der Bundesrat seit dem 28. Oktober keine verschärften Massnahmen beschlossen. Zunehmend werden Stimmen laut, die hinter der zögerlichen Politik eine versteckte Durchseuchungsstrategie vermuten.

«Wir haben insgeheim auf Durchseuchung umgeschaltet. Aber kein Regierungsmitglied will es aussprechen», behaupten User wie Stefan Flatt auf Twitter

«Heimliche Durchseuchung wäre skandalös»

Seinen Vermutungen Auftrieb gab Marques ein Papier der Behörden zur strategischen Grundlage. Die Massnahmen müssten so milde wie möglich ausgestaltet werden, besagt dieses etwa (siehe Box). «Darin ist ständig die Rede von Mitigation und möglichst wenigen Massnahmen. Ein Lockdown wird schon gar nicht als Option erwähnt», sagt er. Eine Durchseuchung hielte Marques für unverantwortlich. «Die Behörden dürfen nicht in Kauf nehmen, dass die Ärzte an den Anschlag kommen und Kinder plötzlich ihre Grosseltern verlieren.»