Streit um Nase: Kritiker werfen Bradley Cooper «Jewfacing» vor

Hollywood-Star Bradley Cooper (48) ist mit seiner Darstellung des berühmten Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) in dem Film «Maestro» in die Kritik geraten. Stimmen im Netz halten ihm vor, mit einer Nasenprothese jüdische Stereotype zu bedienen. Cooper betreibe «Jewfacing», wurde im Internet kritisiert – in Anlehnung an die umstrittene Praxis des «Blackfacing», bei der weisse Darsteller ihre Haut dunkel färben, um dunkelhäutige Figuren darzustellen. Zudem werfen sie die Frage auf, ob Bernstein als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer nicht besser von einem jüdischem Schauspieler verkörpert worden wäre. Cooper, der bei dem Musikdrama auch Regie führt, hat nun aber Schützenhilfe von den drei Kindern Bernsteins erhalten.