Basler Vergewaltigungs-Urteil - Kritikerinnen fordern «richtige Konsequenzen»

Der Tatverdächtige stellte sich am 12. Februar freiwillig bei der Polizei. In Begleitung von Angehörigen erschien er am Vormittag auf der Clara-Wache.

Am 1. Februar 2020, kurz nach 7 Uhr, wurde auf offener Strasse eine Frau vor ihrer Haustür vergewaltigt. Im Zusammenhang mit der Tat wurde am 12. Februar ein 31-jähriger Portugiese verhaftet. Nun muss er sich deswegen vor Gericht verantworten.

Einen Tag vor seiner Entlassung beantragte die Staatsanwaltschaft kurzfristig eine Verlängerung seiner Haft: Der verurteilte Vergewaltiger (33) der Elsässerstrasse wäre eigentlich am Mittwoch auf Bewährung freikommen. Das Basler Appellationsgericht erntete aufgrund seiner Urteilsbegründung in der vergangenen Woche auf Social-Media-Plattformen, bei Expertinnen und Experten, Parteien und auch international heftige Kritik. Am Sonntag protestierten Hunderte in den Strassen von Basel gegen das Urteil und forderten den Rücktritt von Richterin Liselotte Henz.