«Rocket Man»

«Kritisch wird es, wenn solche Videos Nachahmer finden»

Das Video eines waghalsigen Sprungs in den Rhein des englischen Parkour-Profis Toby Segar ist inzwischen das meistgesehene Youtube-Video aus Basel. Die knapp 23 Millionen Views freuen auch den Tourismusdirektor.



von Lukas Hausendorf, Jessica Schön

Auf Youtube sind die Stunts der Parkour-Gruppe Storror die meistgesehenen Videos aus Basel. 20 Minuten/Storror

Darum gehts Das Video des Parkour-Athleten Toby Segar (26), das ihn bei einem spektakulären Sprung in den Rhein zeigt, ging im vergangenen Sommer viral.

Inzwischen ist es das meistgesehen Youtube-Video aus Basel. Toby Segar haftet seither der Name «Rocket Man» an.

Auch Basel Tourismus freut den Erfolg, allerdings verwende man solche Videos nur unter Vorbehalt, erklärt der Tourismusdirektor.

Knapp dreiundzwanzig Millionen Views verzeichnet das in Basel gedrehte Stunt-Video der britischen Parkour-Gruppe Storror auf Youtube. Es ist inzwischen mit Abstand das meistgesehene Video auf der Plattform, das mit Basel verschlagwortet wurde. Die ganze Welt sah Toby Segar (26) dabei zu, wie er einen spektakulären, flugähnlichen Sprung in den Rhein absolvierte.

«Das Video war brillant für unseren Kanal», freut sich Toby Segar. «Der Sprung wird seither in der Parkour-Community nur noch ‹The Rocket Man› genannt. Dieser Name blieb seither auch an Segar selbst kleben. «Ich sags euch, Toby kann fliegen», schrieb etwa ein User auf der Video-Plattform.

Wenn etwas schiefgeht, sind die Konsequenzen gravierend Toby Segar, Parkour-Profi

So viel Aufmerksamkeit freut auch Basel Tourismus, wo das Video auch den Social-Media-Kanälen repostet wurde. Schliesslich werde das beliebte Rheinufer darin gekonnt in Szene gesetzt, so Direktor Daniel Egloff. «Grundsätzlich freuen wir uns über Videos, die die Schönheit von Basel transportieren.»

Allerdings, so räumt Egloff ein, handelte es sich beim besagten Video auch um einen Grenzfall: «Kritisch ist es nämlich dann, wenn ein solches Video Nachahmer finden könnte.» Im Falle Segars – einem der besten Parkour-Athleten überhaupt – sei jedoch klar ersichtlich, dass es sich um einen Profi gehandelt habe, der den Stunt minutiös geplant gehabt habe: «Darum fanden wir es vertretbar.»

Zwei Parkour-Profis aus Italien und Frankreich haben Segars «Rocket Man» inzwischen ebenfalls geschafft. 20 Minuten/Instagram

Nachahmer fand Segars Stunt inzwischen aber bereits. Der Italiener Rosario Barile schaffte den Sprung genauso wie der Franzose Louis Meynard. «Bei beiden handelt es sich um sehr erfahrene Parkour-Profis», sagt Segar. Er betont deshalb: «Wenn etwas schiefgeht beim Sprung, sind die Konsequenzen sehr gravierend. Lasst euch nicht von der Sicherheit des Wassers täuschen, speziell wenn sechs Meter Beton involviert sind.»

«Bei Verboten ist die Grenze überschritten» Daniel Egloff, Direktor Basel Tourismus