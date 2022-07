Nachbefragung «Sicherheit 2022»: «Kritisch und pessimistisch» – so blicken Schweizer in die Zukunft

Eine Mehrheit von 58 Prozent geht davon aus, dass es in Zukunft zu mehr kriegerischen Konflikten in Europa kommen wird.

Schweizerinnen und Schweizer blicken pessimistischer in die Zukunft als noch im Januar 2022. Dies betrifft einerseits die nahe Zukunft der Schweiz (22 Prozent pessimistisch, +9 Prozentpunkte) als auch die Zukunft der weltpolitischen Lage (76 Prozent pessimistisch, +8 Pp). Eine Mehrheit von 58 Prozent geht davon aus, dass es in Zukunft zu mehr kriegerischen Konflikten in Europa kommen wird. Jede dritte Person berichtet, aufgrund des Krieges in der Ukraine, ängstlicher geworden zu sein. Zwar steht die Schweizer Bevölkerung mit einer Befürwortung von 89 Prozent nach wie vor klar hinter dem Neutralitätsprinzip. Erstmals seit über 20 Jahren zeigt sich jedoch ein Rückgang bei der Zustimmung zur Schweizer Neutralität (-8 Pp im Vergleich zum Januar 2022).