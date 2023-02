Tom Sizemore kämpft nach Hirnaneurysma um sein Leben

Tom Sizemore erlitt am Samstag um zwei Uhr morgens in seinem Zuhause in Los Angeles ein Hirnaneurysma.

Der amerikanische Schauspieler Tom Sizemore ist wegen eines Hirnaneurysmas in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden. Dabei handelt es sich um eine arterielle Gefässerweiterung im Hirn. Sie muss chirurgisch behandelt werden, da sie sonst Hirnblutungen verursachen kann. Der 61-Jährige werde derzeit auf der Intensivstation behandelt, teilte sein Manager Charles Lago am Sonntag mit.

Sizemore hatte in den 1990er- und 2000er-Jahren in einer Reihe erfolgreicher Filme mitgespielt. Unter anderem war er in «Heat», «Natural Born Killers», «Pearl Harbor» und «Black Hawk Down» zu sehen. Weltberühmt wurde er jedoch in seiner Rolle des Sergeant Mike Horvath in «Der Soldat James Ryan». Er gilt als brillanter Schauspieler, der aber wegen ständiger Skandale nie in die A-Liste aufsteigen konnte. Wiederholt geriet er in den letzten Jahrzehnten mit dem Gesetz in Konflikt.