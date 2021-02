Granit Xhaka wird bei seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgebuht. DAZN

Darum gehts Granit Xhaka spricht über seine Rolle bei Arsenal London.

Warum der Wechsel zu Hertha BSC kurz vor Abschluss platzte.

Wie Granit Xhaka mit Kritik und Anfeindungen umgeht.

Granit Xhaka erlebte schon viel in seiner Karriere als Profifussballer. Doch was nach dem Spiel gegen Crystal Palace, am 27. Oktober 2019 passierte, ging selbst für den sonst so abgebrühten Xhaka zu weit.

Der Schweizer wird in der 61. Minute ausgewechselt. Während er vom Platz läuft, wird der Arsenal-Spieler gnadenlos von den eigenen Fans ausgepfiffen. Er hält sich die Hand ans Ohr und fordert die Fans ironisch auf, noch lauter zu buhen und zu pfeifen. Mit einem «Fuck off» in Richtung der Zuschauer verschwindet er in den Katakomben. Die Heimfans nehmen dem Schweizer diese Aktion übel. Es hagelt Kritik von den Medien, Vereinsmitgliedern und vor allem von den Fans. Der damalige Arsenal-Trainer Unai Emery nimmt Xhaka die Captainsbinde weg und der Mittelfeldmotor wird für einen Monat aus dem Team verbannt.

Danach wird der Ex-FCB-Star im Internet an den Pranger gestellt. Doch nicht nur er, sondern auch seine Familie bekommt den Hass ab. «Es muss ganz klare Grenzen geben für Kritik. Wenn meine Tochter oder meine Frau angefeindet werden, dann geht das zu weit. Kritisiert den Spieler, aber lasst seine Familie aus dem Spiel», sagt Xhaka im Interview gegenüber dem «Guardian». Er gibt gegenüber der britischen Zeitung zu, dass ihn die Anfeindungen im Internet nicht kaltlassen.

Dass er dennoch immer wieder zurückkomme und nicht an den schwierigen Umständen scheitere, habe mit seiner mentalen Stärke zu tun. «Diese mentale Stärke habe ich hauptsächlich meinem Vater Ragip zu verdanken», so Xhaka. Seine Familie sei als politische Flüchtlinge aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen. «Wir hatten weniger als nichts, haben von null auf angefangen. Es ist Teil meines Charakters ein starker Mensch zu sein. Ich bin nie vor etwas weggelaufen.»

Neuanfang dank Trainerwechsel

Und damit hat er recht. Auch nach dem Vorfall gegen Palace läuft er nicht weg. Obwohl – fast wäre es zu einem Transfer gekommen. Es gibt konkrete Gespräche mit Hertha BSC und Xhaka steht kurz vor der Unterschrift beim deutschen Hauptstadtclub. «Berlin hat Kontakt mit mir aufgenommen, es waren nur noch Details zu klären», gibt Xhaka gegenüber dem «Guardian» zu. Doch dann gibt es bei Arsenal einen Trainerwechsel und somit änderte sich einiges für den Schweizer Nati-Star. Sein neuer Trainer, Mikel Arteta, setzt wieder auf ihn. «Er hat mich überzeugt zu bleiben. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe», so Xhaka.

Alles gut also? Nicht ganz. Lange bleibt es nämlich nicht ruhig um den Mittelfeldspieler. Immer wieder sorgt Xhaka für Aufreger. So auch im Spiel gegen Burnley im Dezember 2020. Nach einem Wortgefecht mit Burnley Spielern packt er seinen Gegenspieler am Hals und fliegt direkt vom Platz. Arsenal verliert das Spiel mit 0:1 und der Nati-Spieler kriegt drei Spielsperren aufgebrummt. Wieder hagelt es Kritik von allen Seiten. Patrice Evra erzählt gar, dass Thierry Henry einmal den Fernseher ausgeschaltet und sich geweigert habe, ein Arsenal-Spiel zu sehen, als er Xhaka als Captain sah.

«Experten wie Patrice Evra oder Thierry Henry heizen mit ihren Aussagen die Kritikwelle im Internet noch mehr an. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Experten diese Kritik bewusst provozieren», mutmasst der Ex-Basler. Doch Xhaka lässt sich nicht unterkriegen und kommt stärker zurück. Nach der 3-Spiele-Sperre läuft es wieder besser für den Schweizer und Arsenal London. Obwohl die Londoner nur auf Platz 10 der Premier League liegen, können sie sich wieder auf ihren Mittelfeldmotor verlassen.