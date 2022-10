Champions League: Barça gerät gegen Inter früh unter Druck – Liverpool-Star mit Zucker-Tor

Porto-Leverkusen: Nicht weniger als vier offensiv ausgerichtete Spieler lässt Gerry Seoane in Porto von Beginn an spielen. Ob es funktioniert mit dem zweiten Sieg in der Königsklasse? Gute Erfahrungen hat die Werkself mit dem heutigen Gegner. In der Europa League siegten die Deutschen 2020 sowohl im Hin- wie im Rückspiel.