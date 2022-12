Kroatien: Ab Janaur wird mit Euro bezahlt

Ab 1. Januar 2023 : Kroatien führt den Euro ein – werden deine Ferien jetzt teurer?

Millionen Europäer verbrachten in diesem Jahr Urlaubstage im malerischen Adrialand. Mit der Euro-Einführung und dem Schengen-Beitritt erhöht sich ihr Komfort. Kommt aber mit dem Euro auch der «Teuro»?

Millionen Urlauber zieht es jedes Jahr an die Adriaküste. Hier im Bild Dubrovnik.

Traumhafte Buchten und kristallklares Wasser: So sehen viele Strände in Kroatien aus.

Am 1. Januar führt das EU-Land Kroatien den Euro anstelle der Landeswährung Kuna ein. Zugleich tritt das Land an der Adria der grenzkontrollfreien Schengen-Zone bei. Für Millionen Urlauber aus Europa bedeutet dies eine doppelte Erleichterung: Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste; und ihr Reiseziel erreichen sie, ohne oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen.