Kroatien kann Schengen-Raum zum Januar 2023 beitreten

Der Weg für den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen ist frei. Darauf einigten sich die Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag in Brüssel.

Darum gehts Der kroatische Beitrittsantrag für den Schengen-Raum wurde angenommen.

Ab dem 1. Januar 2023 ist das Land Mitglied. Dann fallen Grenzkontrollen gegenüber anderen Schengen-Ländern weg.

Die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum wurde jedoch durch Österreich blockiert.

Der Weg für den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen ist frei. Darauf verständigten sich die zuständigen Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel. Das sind nicht zuletzt gute Nachrichten für Touristen: Denn dadurch werden sich die Staus an der kroatischen Grenze deutlich verringern.

Kroatien führt den Euro ein

Die Kontrollen an den Landgrenzen des beliebten Ferienziels zu anderen Schengen-Staaten sollen bereits Anfang des kommenden Jahres wegfallen. An den Flughäfen soll es ab Frühjahr keine Kontrollen mehr geben. Für Touristen dürfte die Reise in das Adria-Land also deutlich einfacher werden. Bislang stehen Reisende aus im Sommer oft stundenlang im Stau, um ins Land zu kommen. Kroatien führt Anfang 2023 zudem den Euro als Zahlungsmittel ein.

Eine grosse Enttäuschung mussten dagegen Rumänien und Bulgarien hinnehmen. Ihre Aufnahme in den Schengen-Raum wurde vor allem durch Österreich blockiert. Die derzeitige tschechische Ratspräsidentschaft versuchte zwar noch mit mehreren Kompromissvorschlägen, einen Beschluss für alle drei Länder zu erzielen – letztlich aber erfolglos.

Österreich blockiert Beitritte von Rumänien und Bulgarien

Österreichs Innenminister Gerhard Karner hatte bereits vor dem Treffen angekündigt: «Ich werde heute gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen.» Es sei falsch, ein System, das nicht funktioniere, zu vergrössern. Damit spielte der konservative Politiker darauf an, dass aus Wiener Sicht zu viele Migranten nach Österreich kommen, obwohl eigentlich die Länder an den EU-Aussengrenzen für sie zuständig wären. In diesem Jahr hat es ihm zufolge bereits mehr als «100’000 illegale Grenzübertritte» nach Österreich gegeben, von denen 75’000 zuvor nicht registriert worden waren.

Tatsächlich ist die unerwünschte Migration in die EU zuletzt deutlich gestiegen. Zwischen Januar und Oktober zählte die Grenzschutzagentur Frontex 28’ 000 irreguläre Grenzübertritte, ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zumindest mit Blick auf Rumänien waren die Zahlen derer, die dort registriert wurden und zwischen Januar und Oktober 2022 unerlaubt nach Österreich weiterreisten, jedoch sehr niedrig. Gegen die Aufhebung der Kontrollen zu Bulgarien zeigten auch die Niederlande Widerstand, etwa wegen rechtsstaatlicher Bedenken.

So funktioniert der Schengen-Raum

