Visumsfreie Zone : Kroatien könnte schon bald Schengen-Mitglied werden

Der Balkan-Staat ist schon lange EU-Mitglied. Unkontrolliert reisen dürfen die Bürgerinnen und Bürger innerhalb Europas bislang aber nicht. Das könnte sich bald ändern.

Der europäische Rat erklärte am Donnerstag, dass das Land die Voraussetzungen für einen Beitritt erfülle.

Das EU-Mitglied Kroatien könnte sich schon bald einen weiteren Schritt in Richtung Europa machen.

Kroatien ist der Aufnahme in den Schengenraum einen wichtigen Schritt näher gekommen. Der Europäische Rat sei «zu dem Schluss gekommen, dass Kroatien die erforderlichen Voraussetzungen» für die Anwendung des Abkommens erfülle, teilte das Gremium am Donnerstag mit. Damit das seit 2013 zur EU gehörende Land dem Schengenraum endgültig beitreten kann, muss der Rat noch einstimmig die Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen beschliessen.