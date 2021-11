Wasserschlacht in Split - Kroatien qualifiziert sich dank kuriosem Russen-Eigentor für die WM

Am Sonntag stehen in Europa 10 WM-Quali-Spiele auf dem Programm.

Gruppe H

In der Gruppe H empfing Vize-Weltmeister Kroatien Russland in Split zum absoluten Showdown. Die Russen reisten als Tabellenführer an die dalmatinische Küste und benötigten für das WM-Ticket bloss ein Unentschieden. Die Kroaten waren von Beginn weg die spielerisch dominierende Mannschaft, bissen sich aber über weite Strecken die Zähne an der russischen Abwehr aus.

Mit fortlaufender Spieldauer entwickelte sich die Partie wegen des strömenden Regens zu einer richtiggehenden Wasserschlacht, in derer es Kroatien trotz einer Vielzahl an Torchancen lange nicht schaffte Russland-Goalie Matvei Safonov zu bezwingen. Doch dann ereignete sich die spielentscheidende Szene mit Pechvogel Fedor Kudrijaschow in der Hauptrolle. Der russische Verteidiger bugsierte den Ball mit einer Slapstick-Einlage ins eigene Tor und sorgt damit dafür, dass sein Land das direkte WM-Ticket verpasst und nun in die Playoffs muss. Gross der Jubel dafür bei den Kroaten, die sich dank dem 1:0-Sieg definitiv für die Endrunde in Katar qualifizieren.