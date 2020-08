vor 1h

Österreich/Slowenien Kroatien-Rückkehrer stehen 14 Stunden lang im Stau

Eine neue Einreiseverordnung in Österreich sorgt für ein gewaltiges Stauchaos an der slowenischen Grenze. Unzählige Reisende mussten in ihren Autos übernachten.



von Nadine Wozny, Nicolas Saameli

1 / 1 Stau ohne Ende: Unzählige Reisende mussten an der österreichischen Grenze ausharren. Leserreporter

Darum gehts Neu müssen österreichische Reiserückkehrer aus Risikoländern an der Grenze kontrolliert und registriert werden.

Ein Leserreporter stand rund vierzehn Stunden an der österreichisch-slowenischen Grenze im Stau.

Am Sonntagmorgen hat sich die Situation an der Grenze allmählich entschärft.

Chaos an der österreichisch-slowenischen Grenze: Seit Samstag ist in Österreich eine neuen Bundesverordnung in Kraft. Reiserückkehrer aus Risikoländern müssen angehalten, kontrolliert und die Insassen registriert werden. Das sorgte am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag für massive Verkehrsbehinderungen. Autofahrer standen bis zu vierzehn Stunden im Stau, berichtet eine Leserreporterin vor Ort: «Es ging nichts!»

Sie sei gemeinsam mit drei weiteren Personen aus den Segelferien in Kroatien zurückgekommen und habe sich zuvor noch über die Strassensituation informiert. «Da stand etwas von zwei Stunden Stau am Karawankentunnel an der Grenze zwischen Slowenien und Österreich. Wir dachten uns, das können wir verkraften.»

Die Gruppe habe sogar extra noch einen Abstecher nach München geplant, um dort im Hotel zu übernachten und Weisswürste zu essen. «Daraus wurde nichts.» Stattdessen habe man die Nacht im Auto verbracht und unter miserablen sanitären Bedingungen darauf gewartet, einige Meter vorwärtszukommen. «Es hatte zwar WCs an den Tankstellen, aber niemand wollte sich von seinem Auto entfernen.»

«Stehe hier schon seit zehn Stunden mit drei Kindern»

Für sie selbst sei die Situation zwar anstrengend, aber zu ertragen gewesen. Andere seien aber mit Kindern oder Hunden im Auto unterwegs gewesen. Genervt habe sie sich vor allem über die mangelnde Kommunikation der Behörden: «Es gab nirgends Information. Niemand wusste, wann es weitergeht.»

Zuletzt sei ihre Reisegruppe dann aber doch noch vorwärtsgekommen – und zwar staufrei von der österreichischen Grenze bis in die Schweiz. «Um 7 Uhr öffneten die Restaurants an den Tankstellen. Von da an ging es aufwärts.» Kontrolliert worden sei sie an keiner Grenze.

«Ich stehe hier nun schon seit zehn Stunden mit drei kleinen Kindern. Langsam geht uns das Essen aus. Meine Kinder sind hungrig eingeschlafen. Niemanden interessiert es, keiner hat sich bis jetzt an uns gewendet», sagt ein weiterer verärgerter Reisender.