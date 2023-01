Slalom Wengen: Meillard lässt die Schweizer Fans von einem Lauberhorn-Sieg träumen

Loïc Meillard lässt es beim ersten Slalom-Lauf am Lauberhorn krachen. Er stellt die klare Bestzeit auf. Den zweiten Lauf gibt es ab 13.15 Uhr live.

In Adelboden konnte Loïc Meillard eine gute Ausgangslage nach dem ersten Lauf nicht in ein Podest ummünzen. Nun sieht die Situation nach dem ersten Lauf des Slaloms in Wengen noch besser aus als vor gut einer Woche. Der Schweizer fuhr eine Klasse besser als die Konkurrenz. Nur die beiden Norweger Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen verloren etwas weniger als eine halbe Sekunde auf den Schweizer.

Dass Meillard derzeit eine gute Form aufweist, bewies er in diesem Jahr schon in vielen Rennen und Disziplinen. Ebenfalls eine gute Form in diesem Jahr hat eigentlich Daniel Yule. Für den Westschweizer lief es allerdings nicht nach Plan. Im Ziel waren fast zwei Sekunden Abstand auf seinen Teamkollegen. Yule im Zielraum im Gespräch mit 20 Minuten: «Ich habe mehr Probleme bei solchen Bedingungen. Es soll keine Ausrede sein, ich muss eine Lösung finden.»

Immerhin: Die Abstände wurden im Verlaufe des Rennens noch viel grösser. So wird der Walliser im zweiten Lauf mit einer hohen Startnummer ans Werk gehen und um einen Platz in den Top 10 kämpfen. Genau wie auch Ramon Zenhäusern, der trotz höherer Startnummer eine gute Fahrt zeigen konnte. «Holprig wars. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und bin zufrieden mit dem Lauf.» Weniger gut lief es dagegen für Marc Rochat und Luca Aerni, die viel Zeit verloren, aber dennoch im zweiten Lauf dabei sind. Rochat meinte gegenüber SRF: «Zum Glück habe ich die Akrobatik in meiner DNA und konnte ins Ziel kommen, aber es war wirklich anstrengend.»