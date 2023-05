Sorgt diese japanische Erfindung für das perfekte Bier?

Bei Bier-Fans, die übrigens in Tschechien besonders zahlreich sind, ist die Schaumkrone auf dem Lieblingsgetränk entscheidend: Nicht zu dick soll sie sein, aber ein kleines Krönchen braucht es schon. Das japanische Unternehmen Nendo hat jetzt ein Produkt vorgestellt, das dem Bier aus der Dose die perfekte Schaumkrone verpassen soll.

Der Trick: Die Bierdose hat zwei Aufreisslaschen. Auf der Website erklärt das Unternehmen, woher der Schaum überhaupt kommt: «Der Schaum entsteht aus zwei Gründen: eine plötzliche Veränderung des Druckes in der Dose und die Reibung, die beim Ausschenken der Flüssigkeit entsteht.»

Erste Öffnung für Schaum, zweite für Bier

Nendo schreibt weiter: «In unserer Studie haben wir herausgefunden, dass sich der Druck bei der kleineren Öffnung fokussiert und es so mehr Reibung mit dem nicht komplett eingeklappten Deckel gibt. Das sorgt für mehr Schaum.» Für perfekte Einschenk-Ergebnisse soll man also die erste Lasche öffnen, das Glas bis etwa zur Hälfte füllen und dann kurz warten, bis sich die Luftbläschen gesetzt haben. Anschliessend kann man die zweite Lasche öffnen und den Rest des Bieres in das Glas füllen.