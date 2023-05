Krönung von Charles: 20 Minuten berichtet live

US-Präsident Joe Biden hat ein Treffen mit dem britischen König Charles III. für Juli in Aussicht gestellt. Er werde vor oder nach dem Nato-Gipfel in Vilnius in London Stopp machen, um mit Charles «über das Thema zu sprechen, das ihn am meisten interessiert, die Umwelt», sagte Biden in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender MSNBC. An der Krönungszeremonie Charles am Samstag, nimmt der US-Präsident nicht teil. (AFP)