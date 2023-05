Krönung: Prinz William gibt König Charles einen Kuss

Rund 20'000 Menschen auf Schloss Windsor und Millionen vor den Bildschirmen haben am Sonntagabend das glamouröse Popkonzert zu Ehren des britischen Königs Charles III. verfolgt. Einen Tag nach dessen Krönung versammelten sich die Zuschauer westlich von London, um Stars wie Lionel Richie, Take That und Katy Perry zu sehen. Auf der Ehrentribüne sassen neben Charles und Camilla auch Thronfolger William mit seiner Frau Kate und den Kindern George und Charlotte.

William betrat zwischendurch die Bühne und würdigte seinen Vater. Seine verstorbene Grossmutter, Elizabeth II., wäre nun «eine sehr stolze Mutter», sagte der Thronfolger. In den vergangenen 50 Jahren habe sein Vater sein Leben in den Dienst am Nächsten gestellt, in Grossbritannien, in den Staaten des Commonwealth und rund um den Globus. «Papa, wir sind alle so stolz auf dich», sagte William.