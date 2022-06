Kritik für Formel-1-Star : «Krönung der Heuchelei» – Umweltministerin attackiert F1-Fahrer Vettel

Sebastian Vettel wird von der kanadischen Umweltministerin stark kritisiert. Zuvor hatte dieser den sogenannten Teersandabbau an den Pranger gestellt.

Protest-Aktion mit T-Shirt

In Montréal hatte Vettel nach seiner T-Shirt-Aktion – es trug die Aufschrift «Stoppt den Teersandabbau – Kanadas Klimaverbrechen» – in der offiziellen Pressekonferenz vor dem neunten Saisonrennen nachgelegt. Was in Alberta passiere, sei ein Verbrechen. «Es ist ein Horror für die Natur. So etwas sollte nicht erlaubt sein», hatte der bald 35 Jahre alte viermalige Weltmeister betont.

Vettel fährt mit dem Velo ins Fahrerlager

Vettel ist sich seines Handelns als Rennfahrer sehr bewusst. «Das, was ich mache, ist nicht sehr umweltbewusst und nicht nachhaltig. Also bin ich in der Hinsicht kein Vorbild – und kann unmöglich eins sein», sagte er einmal in einem RTL-Interview. Dennoch gilt er als umweltbewusst. Er reist unter anderem zu manchen Rennen in Europa mit dem Zug, ins Fahrerlager von Melbourne kommt er per Velo.