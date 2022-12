Malaysia: Krokodil reisst Bub aus Ruderboot und tötet ihn

Ein Krokodil riss in Malaysia ein Kleinkind (1) aus einem Ruderboot: Augenzeugenvideos zeigen den Vorfall.

In Malaysia wurde ein einjähriger Junge in einem Fluss von einem Krokodil getötet. Er war mit seinem Vater mit einem Ruderboot auf einem Fluss unterwegs, der bei der Stadt Lahad Datu in die Sulusee mündet.