Attacke in Cancún - Krokodil zerrte Charlie (12) unter Wasser und riss ihm fast das Bein ab

In seinem Blog berichtet der Schüler vom Angriff. Gemeinsam mit Freunden habe er an jenem Abend im Juni in einer Club-Med-Ferienanlage Verstecken gespielt. Charlie stieg mit einem Kollegen auf eine Treppe in der Nähe einer Lagune - da biss ihn plötzlich ein drei Meter langes Krokodil ins Bein und zerrte ihn unter Wasser. « Das Tier war so stark, es gab nichts, was ich tun konnte » , sagte der Bub in einem Interview mit GMA. E s habe sich angefühlt , als würde jemand « mit seinen Nägeln in mein Bein » stechen.