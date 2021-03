Alarm in Südafrika : Krokodile brechen massenhaft aus Aufzuchtstation aus

Eine unbekannte Anzahl Krokodile sind in dem Ort Bonnivale in Südafrika durch den Maschendrahtzaun einer Aufzuchtstation geschlüpft. Die Bevölkerung ist alarmiert. «Sie sind sehr, sehr gefährlich», sagt eine Sprecherin der Tierschutzbehörde.

Nach dem Massenausbruch zahlreicher Jung-Krokodile in Südafrikas Westkap-Provinz sind Behörden und Anwohner alarmiert. Eine unbekannte Anzahl der bis zu anderthalb Meter grossen Reptilien waren am Mittwoch in dem Ort Bonnievale durch den Maschendrahtzaun einer Aufzuchtstation geschlüpft, sagte die Sprecherin der zuständigen Tierschutzbehörde Cape Nature, Petro van Rhyn, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.