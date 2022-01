Thailand : Krokodilfleisch boomt, weil Schweinefleisch zu teuer ist

Das Fleisch der Reptilien sei nicht nur billiger und schmackhafter, sondern auch relativ fettfrei und voller Proteine. Der obere Teil des Schwanzes ist laut Feinschmeckern das beliebteste und leckerste Stück. Der Geschmack ähnelt dem von Geflügel.

Getty Images via AFP

Das Stück oberhalb des Krokodilschwanzes sei am besten.

Schweinefleisch kostet in Thailand umgerechnet fast sechs Franken das Kilo, Krokodilfleisch nur etwa die Hälfte.

Wegen steigender Preise für Schweinefleisch weichen in Thailand immer mehr Menschen auf Krokodile als Alternative aus. Das Fleisch der Reptilien sei nicht nur billiger und schmackhafter, sondern auch relativ fettfrei und voller Proteine, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» am Freitag Wichai Rungtaweechai, den Besitzer einer Krokodilfarm in der zentralthailändischen Provinz Nakhon Pathom. Krokodilfleisch sei für etwa 105 Baht 3.20 Franken pro Kilo zu bekommen, ein Kilo Schweinefleisch koste hingegen mit 200 Baht umgerechnet sechs Franken fast das Doppelte, hiess es.