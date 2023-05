Kronprinz Hussein und seine Rajwa feiern bald Hochzeit

via REUTERS

Die Hochzeitsfeier fand im Palast Beit al Urdun in Amman statt.

Im August 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt: Am 1. Juni werden sich Kronprinz Hussein und Rawja Al Saif in Jordanien das Jawort geben.

Am 1. Juni werden sich Jordaniens Thronfolger Hussein bin Abdullah und Rajwa Al Saif das Jawort geben.

In Jordanien steht bald eine grosse Feier an: Kronprinz Hussein (28) wird am 1. Juni seine Rajwa Al Saif (29) heiraten. Schon im März zelebrierte das jordanische Königshaus die Vermählung von Husseins Schwester Iman (26) mit Jameel Alexander Thermiotis (28). Die Hochzeit des Kronprinzen dürfte aber weitaus grösser und noch prunkvoller ausfallen – schliesslich wird er eines Tages König sein.