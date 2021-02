US-Bericht : Kronprinz Mohammed «genehmigte» Ermordung von Jamal Khashoggi

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman habe die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 genehmigt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den die US-Regierung am Freitag veröffentlicht hat.

Jamal Khashoggi starb am 2. Oktober in Istanbul.

Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat nach Einschätzung der US-Geheimdienste den tödlichen Einsatz gegen den Journalisten Jamal Khashoggi «genehmigt». US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines gab am Freitag einen geheimen Bericht zur Ermordung des Journalisten im saudiarabischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 frei. «Unserer Einschätzung zufolge genehmigte der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman einen Einsatz in Istanbul, Türkei, um den saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu ergreifen oder zu töten», heisst es in dem Dokument.