Kronprinzessin Amalia der Niederlande soll deutschen Millionärssohn daten

Kronprinzessin Amalia der Niederlande soll verliebt sein – zwar nicht in einen Prinzen, dafür in einen Millionärssohn aus Deutschland. Dies berichten zurzeit mehrere Medien. Der Westfale soll auf den Namen Isebrand K. hören, 19 Jahre alt sein und seit Sommer diesen Jahres in Amalias Heimat studieren. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich bereits vor einem halben Jahr auf einer Party in den Niederlanden.