Wegen Mocro Maffia: Kronprinzessin Amalia in Angst – sie darf den Palast nicht verlassen

Dafür zog sie aus dem Königspalast in Den Haag aus und in eine Studentenwohnung in Amsterdam ein.

Der königliche Sicherheitsdienst sowie die zuständigen Sicherheitsorganisationen haben der 18-Jährigen daher geraten, ihr Studentenwohnheim in Amsterdam schnellstmöglich zu verlassen. Dies hat sie eigentlich erst für ihr Studium Anfang September bezogen. Amalia flüchtete derweil zu ihren Eltern in den Königspalast Huis Ten Bosch in Den Haag, doch auch hinter den royalen Mauern ist an Unbekümmertheit nicht zu denken.