Kronprinzessin Leonor: Spanische Royal soll Millionärssohn lieben

Darum gehts Kronprinzessin Leonor von Spanien ist frisch verliebt.

Die 17-Jährige soll ihr Herz an einen Mitschüler verschenkt haben – einen 18-jährigen Millionärssohn aus Brasilien.

Das Königspaar König Felipe (55) und Königin Letizia (50) soll von Leonors Wahl begeistert sein und den jungen Mann sogar in die jährlichen Familienferien eingeladen haben.

Kronprinzessin Leonor von Spanien soll zum ersten Mal richtig verliebt und bereits in festen Händen sein. So soll die 17-jährige Thronfolgerin ihren ersten Freund haben, wie die «Bunte» berichtet. Doch wer ist der Glückliche an ihrer Seite?

Ersten Details zufolge soll der junge Mann Gabriel heissen und der Sohn eines Millionärsehepaares aus Brasilien sein, das in New York am Hudson River nahe der Wall Street lebt. Sein Vater sei Investmentbanker und seine Mutter arbeite in der Werbebranche.

Prinzessin Leonor liebt einen Sportler mit Sprachtalent

Die beiden Teenager sollen sich am Eliteinternat UWC Atlantic in Wales kennen gelernt haben, wo sie bis vor wenigen Wochen noch zusammen zur Schule gingen. Wie das deutsche Magazin weiter berichtet, soll es bereits im Jahr 2021, während des ersten Schuljahres, gefunkt haben. Der 18-Jährige sei ein passionierter Sportler und spiele Football und Lacrosse. Weiters sei er von Kunst begeistert und spreche Portugiesisch, Englisch und ein wenig Deutsch.

König Felipe (55) und Königin Letizia (50) dürften Gabriel vor wenigen Wochen an der Abschlussfeier kennen gelernt haben und laut Palastinsider von der Wahl ihrer Tochter angetan sein. Sogar so sehr, dass der junge Mann vom Monarchenpaar in die gemeinsamen Familienferien eingeladen wurde.

Militärausbildung für Leonor

Die Zukunft des jungen Pärchens ist momentan allerdings noch ungewiss. Denn während Gabriel in den USA lebt wird Leonor nach dem Sommer eine dreijährige Militärausbildung im spanischen Saragossa beginnen. Wenn sie nämlich eines Tages den Thron besteigt, wird sie die Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte sein.