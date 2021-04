Kanton Zug : Krypto-Betrüger ergaunern über 700’000 Franken in Bitcoin

Im Kanton Zug haben Betrüger von Privatpersonen und Firmen hohe Summen in Kryptowährungen ergaunert. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Kryptowährungen sind in aller Munde und die Verlockung, zu investieren und vielleicht schöne Gewinne zu machen, ist gross. Doch auch Betrüger sind auf diesem Gebiet aktiv und versuchen immer wieder, Personen und Firmen zu Investitionen zu verleiten. Die Zuger Polizei bearbeitet derzeit mehrere Fälle, in denen Geschädigte Teil ihres Privatvermögens in Kryptowährung umgetauscht und an Betrüger überwiesen haben – dies in der Meinung, ihr Geld bei seriösen Plattformen in Kryptowährung anzulegen. Die Schadenssumme beläuft sich in diesen Fällen auf mehrere hunderttausend Franken. Allein in einem Fall ergaunerte eine unbekannte Täterschaft fast 500'000 Franken.