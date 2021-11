Inserat auf Ricardo - Krypto-Briefmarke wird für eine halbe Million versteigert

So funktioniert die Krypto-Briefmarke:

Am 25. November hat die Post die erste Schweizer Krypto-Briefmarke auf den Markt gebracht. Gesamthaft 175’000 Exemplare mit 13 verschiedenen Sujets wurden verkauft. Die Swiss Crypto Stamp besteht aus einer physischen Briefmarke, die normal verwendet werden kann. Die gleiche Marke gibt es zusätzlich digital als Krypto-Marke: Die Briefmarke ist in einer Blockchain gespeichert. Um die Swiss Crypto Stamp in ein Digital Wallet zu transferieren, benötigt man einen Ethereum-Browser. Die Krypto-Marken können online gesammelt, getauscht und gehandelt werden.