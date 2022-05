Community-Listing: Krypto-Millionär Dadvan Yousuf trickst Finma-Verbot mit Kniff aus

Der Krypto-Millionär Dadvan Yousuf (21) hat grosse Ziele: Mit seiner Stiftung Dohrnii will er Krypto-Know-how für möglichst viele Leute zugänglich machen, mit dem Verkauf der eigenen Kryptowährung namens DHN sollte das Vorhaben finanziert werden. Doch weniger als 24 Stunden vor dem Listing auf der in den Cayman Islands beheimateten Handelsplattform Bitmart blockierte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma Mitte April das Vorhaben mit einer superprovisorischen Verfügung.

Obwohl laut eigenen Aussagen weder er noch die Stiftung ein Mitspracherecht gehabt hätten, freut sich Yousuf sichtlich über das Listing. In mehreren Storys wirbt er dafür und spricht davon, wie «alle Leute gespannt darauf gewartet» hätten. Ein Blick auf PancakeSwap zeigt jedoch, dass sich das Interesse noch in Grenzen hält. In den letzten 24 Stunden (Stand Dienstag 18.30 Uhr) sind 308 Transaktionen in Höhe von rund 200’000 Franken verzeichnet worden. Der Preis für einen DHN-Token bewegt sich bei rund 40 Rappen.