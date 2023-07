Krypto-Millionär schenkt Zug ein Feuerwerk

Dies zur Einweihung seines Anwesens, St.-Karlshof in Zug, das er als Wohnsitz für seine Familie gekauft und drei Jahre lang renoviert hat.

35 Tonnen Feuerwerkskörper will der exzentrische Zuger Krypto-Millionär Niklas Nikolajsen am 1. August auf dem Zugersee abfeuern.

Es werde «das grösste Feuerwerk der Kantonsgeschichte», kündigt Nikolajsen an.

Gross war die Enttäuschung vieler Zuger, als sie erfuhren, dass am Zuger Seefest kein Feuerwerk gezündet wird und aus Nachhaltigkeitsgründen lieber eine Wassershow gezeigt wird. Das Seefest ist mittlerweile Geschichte – aber der Sommer wird für Feuerwerksfans jetzt doch noch gerettet. Denn ein Feuerwerk gibt es nun doch noch in Zug!

Und zwar zum 1. August. Traditionellerweise entzündet die Stadt am Bundesfeiertag nur ein Feuer auf einem Floss – ein Feuerwerk gab es nie. Nicht so dieses Jahr: Der dänische Bitcoin-Millionär Niklas Nikolajsen will 35 Tonnen Feuerwerkskörper über der Bucht zünden. Der Nachthimmel wird mit mehr als 1200 Mörser- und Chrysanthemenbomben beleuchtet. Es werde «das grösste Feuerwerk, das je im Kanton Zug abgefeuert wurde», meldet der Millionär auf seinem Instagram-Account – und posiert vor kistenweise Feuerwerksmaterial.