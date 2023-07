Zuger Krypto-Millionär zelebriert mit Feuerwerk auch seinen Schweizer Pass

35 Tonnen Feuerwerkskörper will der exzentrische Zuger Krypto-Millionär Niklas Nikolajsen laut eigenen Angaben am 1. August auf dem Zugersee abfeuern lassen.

Und nicht nur das hat er zu feiern: Er hat auch sein riesiges, historisches Anwesen am Zugersee fertig renoviert, das er 2018 gekauft hat. Vier Jahre lang liess er es umfassend renovieren. Auch deshalb schenkt er den Zugerinnen und Zugern am 1. August ein gigantisches Feuerwerk.

Stadt betont: Das Millionärs-Feuerwerk ist kein Teil der offiziellen Feier

«Das Feuerwerk zur Einweihung des St. Karlshof plane ich schon seit einem Jahr», sagt der exzentrische Millionär zu 20 Minuten. Der Bitcoin-Suisse-Gründer hat das Feuerwerk extra auf den 1. August gelegt. «Denn ich fand es schon immer schade, dass es am Bundesfeiertag in Zug kein offizielles, grosses Feuerwerk gibt.» Er selber sei grosser Feuerwerks-Fan. «Und ich wollte zur Einweihung des St. Karlshof allen eine Freude bereiten, nicht einfach nur einem erlesenen Kreis.»

Nikolajsen: «Meine Söhne haben noch nie so etwas gesehen»

Dass das Feuerwerk am diesjährigen Zuger Seefest gestrichen und durch die Wassershow ersetzt wurde und sein Feuerwerk damit nun das einzige diesen Sommer in Zug ist, ist laut Nikolajsen ein Zufall.

Dennoch ist es Nikolajsen ein Anliegen zu betonen, dass sein Feuerwerk doppelt so gross wird wie jenes vom Zuger Seefest in den früheren Jahren. «Es dauert auch 15 Minuten wie jenes vom Seefest, aber wir feuern doppelt so viele Feuerwerkskörper ab. Mein Feuerwerk hat also eine viel grössere Intensität.» 1200 Mörser- und Chrysanthemen-Bomben werden den Nachthimmel über dem Zugersee erleuchten.