Zürich: «Kryptosekte» IM Academy führt Kongress im Hallenstadion durch

1 / 4 In Zürich findet bis Dienstag ein Event der IM Mastery Academy statt. Zu einem ähnlichen Anlass in Barcelona strömten vor wenigen Monaten über 8000 Personen. Screenshot IM Mastery Academy Finanzguru Christopher Terry verspricht den Teilnehmenden ein Luxusleben sondergleichen. Screenshot IM Mastery Academy Vorwissen braucht es keines, ein Startkapital von wenigen Hundert Franken reicht aus, um Millionär zu werden, so die Devise. Screenshot IM Mastery Academy

Darum gehts Seit Sonntag findet im Zürcher Hallenstadion ein mehrtägiger Kongress der umstrittenen Marketingfirma IM Academy statt.

Dies, obwohl über 40’000 Personen eine Petition unterschrieben, die den Event in Zürich verhindern wollte.

Die IM Academy wirbt mit dem Versprechen, schnell und ohne Arbeit reich zu werden und innert weniger Jahre in Rente gehen zu können.

Von Sonntag bis Dienstag findet im Zürcher Hallenstadion ein Kongress der umstrittenen US-Marketingfirma IM Academy statt. Mit Sprüchen wie «Hattest du jemals das Gefühl, du bist für mehr bestimmt?» oder «Bereit, jemand Grösseres zu werden?» wirbt das Unternehmen um Neumitglieder für Onlinekurse im Krypto- und Devisenhandel, die pro Monat mit über 200 Franken zu Buche schlagen. Den Teilnehmenden wird nichts weniger versprochen, als dadurch den Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben zu erhalten.

Vorwissen braucht es keines, ein Startkapital von wenigen Hundert Franken reicht aus, um Millionär zu werden, so die Devise. Wer nicht mitmacht und erst mit 65 in Rente gehen will, ist selbst schuld. Mehr als 400’000 Mitglieder soll die Akademie nach eigenen Angaben rund um den Globus haben. Auf Social Media werben zahlreiche Mitglieder mit Luxusreisen nach Dubai oder New York im Privatflugzeug, mit Bildern aus teuren Lamborghinis und Ferraris, auf Abenteuern im Boot oder in der Wüste. Beim Zielpublikum – vornehmend junge, vom anstehenden Arbeitsleben desillusionierte Männer – kommt das Versprechen nach dem Luxus-Lifestyle gut an. Für einen Grossevent im April strömten etwa 8000 Personen nach Barcelona.

Auch für den Kongress in Zürich wirbelten die Verantwortlichen die Werbetrommel: In einem Video bewirbt IM den Event mit Drohnenflügen über der Goldküste, Bildern der Altstadt und der Limmat und jungen jubelnden Menschen in Business-Kleidung. Im Zentrum: Firmengründer Christopher Terry, der auf einer mittlerweile gelöschten IM-Seite seinen Aufstieg vom Bauarbeiter aus der Bronx zum angeblichen Super-Trader beschrieb. Er gibt sich als Mann des Volkes: Wer ihn in Zürich treffen will, kann das tun – für 489 Franken. Ein normaler Eintritt zum Event kostet 289 Franken, der Livestream noch 99 Franken.

Grossteil der IMler verliert Geld

Das ist viel Geld. Geld, das die meisten IM-Angehörigen im Schlaf verdienen, könnte man meinen. Doch wie bereits der «Spiegel», «TagesAnzeiger» und auch 20 Minuten berichtete, sind die Gewinnversprechen durch Trading am Krypto- und Forex-Markt masslos überzogen. Statt riesigen Verdiensten winkt die Schuldenfalle – ausser, man wirbt genügend neue Mitglieder an und kassiert dafür eine Provision. Wer zwölf aktive Nutzer anwirbt, bekommt dafür wöchentlich 150 Franken. Bei 500 Mitgliedern sind es deren 2500 Franken die Woche.

Wie ein IM-Dokument, das solche Provisionen aufschlüsselt, aber zeigt, verdienen zwei Drittel der IM-Mitglieder aber weniger als 500 US-Dollar pro Jahr – im Durchschnitt sind es deren 137,50. Nicht einmal ein Prozent der Möchtegern-Millionäre kommt auf einen Verdienst von über 25’000 Dollar pro Jahr. Dagegen stehen Ausgaben von mindestens 2285 Dollar pro Jahr – 185 bis 325 Dollar Beitrittsgebühren und monatliche Gebühren zwischen 175 bis 275 Dollar für die Lernangebote.

Nur ein winzig kleiner Prozentsatz der IMler verdient mit Provisionen richtig viel Geld. IM Academy

Kongress in Dubai wurde abgesagt

Die IM Academy steht bereits seit einiger Zeit in der Kritik. Etwa, weil das Provisionssystem verdächtig an verbotene Schneeballsysteme erinnert, wo allfällige Gewinne nur möglich sind, solange die Mitgliederzahlen konstant wachsen. So nahm die spanische Polizei im Frühling etwa acht Mitglieder der IM Academy fest, weil sie einen «kultähnlichen» Krypto-Trading-Betrug beworben hätten, wie Euronews berichtete.

Im Vorfeld des Zürcher Kongresses sammelten Eltern von betroffenen Teenagern online über 40’000 Unterschriften, um auf die Gefahr der «Kryptosekte» IM Academy aufmerksam zu machen und den Event in Zürich zu verhindern. «Seit dieser Albtraum angefangen hat, habe ich keinen einzigen Tag mehr gut schlafen können», beschreibt eine Mutter eines IM-Sohnes die Situation. «Meine Beziehung zu meinem Sohn ist zerstört. Das Leben mit einem Anhänger dieser Sekte ist eine Hölle, auf die kein Elternteil vorbereitet ist.»

Die Bemühungen der Petitionäre waren jedoch vergeblich – im Gegensatz zu einem Kongress in Dubai, der schliesslich abgesagt wurde, liessen sich die Verantwortlichen bei der Hallenstadion AG laut dem « TagesAnzeiger » nicht umstimmen. Auch die Stadt Zürich – mit fast 40 Prozent der Aktion am Hallenstadion Zürich beteiligt – habe sich nicht zur Veranstaltung äussern wollen.