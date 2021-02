Ein Bitcoin-Bankomat in Zürich. 20min/Marco Zangger

Wer im Jahr 2009 für 5000 Franken Bitcoins gekauft hat, der ist heute Millionär. Leider kann man nicht in die Vergangenheit reisen, doch Kryptowährungen sind wieder am Boomen. Für Krypto-Experte Daniel Diemers ist klar, Ethereum und Co. geht es im Moment gut : « Viele Leute glauben an das digitale Gold, gerade in der aktuelle schwierigen wirtschaftlichen Lage. Wie beim Wetter zeichnet sich für Kryptowährungen eine Schönwetter-Periode ab. Banken, aber auch Regulatoren, stehen Kryptowährungen weitaus positiver gegenüber als noch vor ein paar Jahren », sagt er.

« Vor 2 Jahren habe auch ich für 200 Dollar Ethereum gekauft, eine Kryptowährung ähnlich wie Bitcoins », sagt Marc Gerber von 20 Minuten. « Der Kurs fiel jedoch so tief, dass ich nach ein paar Monaten einen Wertverlust von 150 Dollar hatte. Meine Geduld hat sich nun ausgezahlt: zwei Jahre nach dem Tief habe ich jetzt einen Gewinn von 170 Dollar gemacht .»

Die Währungen haben sich wieder erholt, aber wer mit solchen Schwankungen nicht umgehen kann, dem empfehle ich nicht, in Kryptowährungen zu investieren. Denn solche Schwankungen wird es auch in Zukunft geben.

Wie beim letzten Boom 2018 überlegen sich im Moment viele, zu investieren. Ein Gewinn von 100 Prozent und mehr ist sehr verlockend. Doch ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Fix mit einem Spekulationsgewinn zu rechnen, ist nicht ratsam .

« Wer aber langfristig investieren möchte, für den ist genau jetzt, wie schon vor 6 Monaten oder auch in einem halben Jahr, der richtige Zeitpunkt », so Krypto-Experte Daniel Diemers . « Wichtig ist, dass man sich vor dem Investment mit der Materie auseinandersetzt. Am Schluss ist das eigene Geld in der Kryptowährung. Das sind alternative Finanzmärkte und man muss auch bereit, sein Geld zu verlieren. »

20 Minuten macht den Test : « Mein persönlicher Gewinn liegt momentan bei 167 Dollar », sagt Marc Gerber. « Wird er nächste Woche über 200 Dollar steigen oder bricht der Kurs, wie 2018, zusammen? Wir bleiben dran. »