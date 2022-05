Crash : Kryptowährungen stürzen ab – Bitcoin 15 Prozent im Minus

In der Nacht auf Donnerstag haben zahlreiche Kryptowährungen stark an Wert verloren. Ein Bitcoin kostet so viel wie zuletzt vor 17 Monaten.

Böses Erwachen für Kryptofans am Donnerstagmorgen: In der Nacht verlor ein Bitcoin fast 15 Prozent an Wert. Noch schlimmer sieht es beim zweitgrössten Kryptocoin Ethereum aus: Dort verlor der Kurs an über 20 Prozent. Seit dem Allzeithoch im November haben die beiden grössten Coins mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Auch Meme-Coins wie Dogecoin sind tief im Minus. Dieser verlor in den letzten 24 Stunden 31 Prozent an Wert.