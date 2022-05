Sneakerness in Zürich: «Kryptowährungen und NFTs werden die Sneaker-Szene revolutionieren»

Sneaker-Fans strömen dieses Wochenende in die Halle 622 in Zürich Oerlikon.

Sergio, was erwartet die Gäste an der diesjährigen Sneakerness?

In der Halle 622 in Zürich-Oerlikon werden an diesem Wochenende über 5000 Sneakers für 50 bis 15000 Franken ausgestellt und verkauft. Dieses Jahr bieten wir den Besucherinnen und Besuchern aber nicht nur ein Sneakererlebnis. Neben nationalen und internationalen Verkaufsständen finden auch mehrere Fashion-Talks, ein Basketballturnier und ein Konzert des Schweizer Rappers Slimka statt.

Welche Trends soll man dieses Jahr im Auge behalten?

Kryptowährungen und NFTs (Non-Fungible-Tokens) sind auch in der Sneaker-Szene angekommen. Grosse Marken wie Nike haben bereits digitale Sneakerkollektionen als NFTs herausgegeben und verdienen damit ihr Geld. Die virtuellen Schuhe werden mit Kryptowährungen gehandelt. Ich kann mir vorstellen, dass die Brands die virtuellen Sneakers künftig physisch herstellen, mit den NFTs verknüpfen und dann verkaufen werden. Diese Entwicklung steht zwar noch am Anfang, wird uns aber bestimmt in den nächsten Jahren begleiten und die Szene revolutionieren. Einen ersten Einblick dazu gibt es auch schon an der diesjährigen Sneakerness.