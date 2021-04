Nasdaq : Kryptowährungsplattform Coinbase legt Börsendebüt hin

Die grösste Plattform für den Handel mit Kryptowährungen in den USA, Coinbase, wagt den Gang aufs Parkett. Für Mittwoch wurde das Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq erwartet. Zuletzt hatte die Plattform enorm vom Höhenflug des Bitcoin profitiert.

Coinbase, an der Wall Street gelistet unter dem Kürzel COIN, ist das erste Unternehmen an den US-Börsen, dessen Geschäftsmodell komplett auf dem Handel mit Kryptowährungen basiert. Diese stehen derzeit besonders wegen des Bitcoin im Fokus, der zuletzt einen explosionsartigen Anstieg erlebt hatte – der Kurs stieg von 6500 Dollar im April 2020 bis über 62’000 Dollar am Dienstag.